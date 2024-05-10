Bursa'nın Yenişehir ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, Yenişehir Belediyesi'nin yaptığı zamlarla ilgili açıklamasında, "İYİ Parti ve AKP iş birliği ile alınan kararı halkımızın vicdanına bırakıyoruz" dedi.BURSA (İGFA)- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı'nın seçim döneminde paylaştığı taahütnamede ilçe halkını mutlu edebilmek için adalet, eşitlik ve vatandaş memnuniyeti için taahhüt verirken, bugün gelinen noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlara rağmen sosyal belediyecilik anlayışından uzak şekilde alınan kararı eleştiren CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı, yerel meclisin Mayıs ayı toplantısında AK Partş iş birliğiyle belediyeyi bir ticari kurum olarak görerek, 2024 yılı fiyat tarifesinde yüksek bir artış kararı alınmasına yönelik açıklama yaptı.

CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı ve Belediye Meclis grubu olarak konuyu bir kez daha yüksek sesle ifade ettiklerini belirtilirken, "Yenişehir Belediyesi ve Sosyal Tesisleri ticari bir kurum değil, kar amacı gütmeden halkımıza hizmet eden bir kurumdur. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğaz ve zor ekonomik şartlarda iken bugün İYİ Parti ve AKP iş birliği ile alınan kararı tüm ilçe halkımızın vicdanına bırakıyoruz" yorumunda bulundu.