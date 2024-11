DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşti.Ulusal ve uluslararası ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama liderlerinin bir araya geldiği zirvede ‘Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ne ödülleri takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, ‘Re-imagining In The Age Of AI’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyası liderlerini ve pazarlama liderlerini bir araya getiren zirvede, pazarlama sektörünün yapay zeka ve teknolojik dönüşümle nasıl şekillendiği, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinin pazarlama sektörüne nasıl yön vereceği gibi konular ele alındı. ‘En Etkin 50 CMO’ ödül töreniyle devam eden zirve, 20 üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti.

Listede yüzde 54 oranıyla pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderler dikkat çekti.

Türkiye’nin ‘‘En Etkin 50 CMO’su ise şöyle oldu:

İSİM SOYİSİM FİRMA Ahmet Olmuştur

Türk Hava Yolları

Akın Garzanlı

Beko/ Arçelik

Arzu Uludağ

Nippon Paint Betek

Aslı Önder

Pepsico İçecek

Aysel Aydın

Hayat

Barış Sönmez

DeFacto

Begüm Arş Türk

Logo Grup

Bilge Çiftçi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

Billur Kaymak Burkutoğlu

Aras Kargo

Burcu Civelek Yüce

Akbank

Burçin Çelik

CarrefourSA

Burçin Gülşen İçağasıoğlu

The Walt Disney Company

Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu

Orka Holding

Caner Alpaslan

TAB Gıda

Cem Demiröz

Watsons Türkiye

Cristina Polini

Penti

Didem Hiçyorulmazlar

Akiş GYO

Duygu Badem Uylukçuoğlu

Vestel

Ebru Şapoğlu

Şişecam

Ekmel Nuri Baydur

Migros Grubu

Elif Göktaş

Beymen

Emre Kurtoğlu

Teknosa

Enis Kurtoğlu

QNB Finansbank

Esra Arslanbaş Kaynak

Otokoç Otomotiv

Ezgi Yıldız Kefeli

Mercedes-Benz Otomobil

Gökçe Kunt

FLO Group

Görkem Dereli

Hepsiburada

Gülizar Öcal Doğan

Kerevitaş

Hüseyin Necdet Kalkan

Nestlé Türkiye

Meltem Bakiler Şahin

Vodafone Türkiye

Murat Çağrı Süzer

Garanti BBVA

Murat Çolakoğlu

L’Oréal Türkiye

Mustafa Kabakçı

Ülker

Natali Kasap

Unilever



Nazım Erdoğan

sahibinden.com

Nilhan Gülbahçe

Şok Marketler

Nilüfer Reisoğlu

Türk Tuborg

Nurçin Koçoğlu

Boyner Büyük Mağazacılık

Onur Kırcı

Allianz Türkiye

Onur Yazgan

Çimsa

Özdeş Dönen Artak

McDonald's Türkiye

Özkan Özyavuz

Shell & Turcas

Selin Süzer

Yemeksepeti

Selvi Talipoğlu

Hopi

Serkan Ülgen

Yapı Kredi

Serpil Berkan

Mavi

Sezgin Lüle

İş Bankası

Sinem Akgül Yılmaz

LC Waikiki

Tolga Okan Tezbaşaran

Aksigorta

Tolga Ünvan

MediaMarkt Türkiye