TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteğiyle girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla 2021 yılından bu yana yürütülen ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde iki ayrı programda ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin Lider Kadınları Ödülleri’nde ‘Jüri Özel Ödülü’nü alan proje, ‘Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü’nün de sahibi oldu. Türkiye’deki girişimci kadın sayısının girişimci erkek sayısının beşte birinden daha az olduğunu söyleyen TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Girişimci kadınların sayısını artırmak istiyorsak kadınlara cesaret vermenin ötesine geçip eğitim ve mentörlük imkanları sağlamalı, finansmana erişimlerine destek olmalıyız. Biz de Girişimde Kadın Gücü projesiyle 2021 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimci kadınlara ve girişimci kadın adaylarına bu destekleri sağlıyoruz” dedi. Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş ise “Girişimci kadınlara sadece işleriyle ilgili finansal çözüm ortağı olarak değil, yaşamlarının her alanında yol arkadaşı olma vizyonuyla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İGF