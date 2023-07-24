Twitter'ın adının ve logosunun X olacağını söyleyen Elon Musk, ilk adımı kendi hesabı üzerinden atarak logo ve adını değiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Elon Musk Twitter'a yönelik hamleyi an itibariyle gerçekleştirdi.

Musk'ın dünkü paylaşımında "X.com artık twitter.com adresini gösteriyor. Geçici X logosu bugün ilerleyen saatlerde yayına girecek." demesi sonrasında bugün ilk hamle geldi.

İlk adımı kendi hesabı üzerinden atan Elon Musk kendi Twitter hesabının logo ve adını değiştirdi.

Musk, mavi kuş logolu Twitter'ın binasına da yeni isim 'X'in logosunu yansıtarak yaptığı son paylaşımında da "Bu akşamki karargahımız" notunu düştü.