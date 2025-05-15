Türkiye’de ücretli çalışan sayısı Mart 2025’te geçen yıla göre yüzde 0,6 artarak 15 milyon 321 bine ulaşırken aylık bazda yüzde 0,2 düşüş yaşandı. Sanayi ve inşaatta azalma, ticaret-hizmette artış gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Mart 2025’te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,6 artışla 15 milyon 224 bin 973’ten 15 milyon 320 bin 987’ye yükseldi.

Sektörel bazdaki istatistiklere göre, sanayi sektöründe yüzde 2,6 azalma, inşaat sektöründe değişim olmazken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 geriledi.

Sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaatta yüzde 0,7 azalma olurken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış görüldü.