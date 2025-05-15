Türkiye’de hizmet üretim endeksi, Mart 2025’te geçen yıla göre yüzde 0,4, bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi. Bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık yüzde 6,3 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) Mart 2025’te yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Sektörel dağılımda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 büyürken; ulaştırma ve depolama yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azaldı.

Aylık bazda endeks yüzde 0,1 arttı. Ulaştırma ve depolama yüzde 1,8, bilgi ve iletişim yüzde 2,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 yükselirken; gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 geriledi.