UİB'in 2024 yılı Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı 3 milyar 646 milyon dolar olan UİB'in, on aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,78'lik artışla 31 milyar 677 milyon 904 bin dolara ulaştı.BURSA(İGFA) -Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) Ekim ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,94'lük artışla 3 milyar 646 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklara, bölgemizdeki savaşlar ve mali belirsizliklere rağmen Uludağ İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalarımızın gayretli çalışmalarıyla UİB'in Ekim ayı ihracatı yüzde 15’lik artışla aylık bazda 3,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

OİB'İN İHRACATI EKİM AYINDA 3 MİLYAR 129 MİLYON DOLAR

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,21'lik artışla 3 milyar 129 milyon 468 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Ekim dönemi ihracatı 26 milyar 424 milyon 980 bin dolar oldu.

UTİB'İN İHRACATI EKİM’DE 109 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ekim ayında 109 milyon 512 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Ekim dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 74 milyon 620 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'TEN EKİM'DE 63 MİLYON 599 BİN DOLARLIK İHRACAT

Ekim ayında 63 milyon 599 bin dolarlık ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), on aylık ihracatı ise 745 milyon 245 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI EKİM AYINDA 31 MİLYON 935 BİN DOLAR

Ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14,53'lük artışla 31 milyon 935 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Ekim döneminde ise 253 milyon 225 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'TEN EKİM'DE 16.8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ekim ayında 16 milyon 841 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,28’lik artışla 181 milyon 804 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.