Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nde 2024-2025 dönemini kapsayan Eylem Planımızı, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’ların geniş katılımıyla güncellendi.ANKARA (İGFA) - Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS)'nin yeni dönem Eylem Planı güncellendi.

Tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’ların geniş katılımıyla güncellenen planı Cumhurbaşkanı Yardımısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladığımız 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı'nın bugün itibariyle uygulanmasına başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik iş birliklerinin ilerletilmesi, yapay zekâ girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zekâ alanında yetkin işgücünün artırılması, yerli yapay zekâ uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor. Bir yandan bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, bir yandan da yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek tüm paydaşlarımızla birlikte dinamik bir şekilde eylemlerimizi güncellemeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

Yılmaz, Türkiye’nin yapay zekâ atılımına katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK’lara teşekkür ederek, planın hayırlı olmasını diledi.

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