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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Bursa'da da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşuna geçti.BURSA (İGFA) - 10 Kasım anma programı kapsamında Bursa Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.



Vali Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Heykeli'ne çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçtiğinde sirenlerin çalmaya başlamasıyla törende ve dışarıda bulunan vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.

Sirenlerle birlikte tüm hayat durdu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle andıklarını belirterek, bir mesaj yayımladı.

Vali Demirtaş mesajında, "10 Kasım; “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve eserlerini anlama, anlatma ve yaşatma günüdür. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, aynı zamanda onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz ve yenilediğimiz gündür. O’nun önderliğinde kahraman milletimizin mücadelesinin eseri olarak kurulan ve ikinci asrına “Türkiye Yüzyılı”na kuruluş felsefesinden aldığı güçle ulaşmış Cumhuriyetimize sahip çıkmak her bir ferdimizin asli vazifesidir" dedi.