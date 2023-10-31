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Sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik, Dünya Tasarruf Günü kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta enerji tasarruf ve verimliliğini gölge oyunu ile çocuklara anlatan şirket, bilgilendirme çalışmalarına kadınlarla devam ediyor.BURSA (İGFA) - 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, küçük işletmelerde ve hanelerde enerji tasarrufu ve verimliliği bilincini yerleştirmek için başlattığı Enerji Danışmanım Projesi'ni Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürdü.

Müdürlükte çalışan kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi verdi.

Gerçekleştirilen eğitimde, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda akıllarda yer eden soru işaretleri giderilirken, bilinçlendirici kitap ve broşürler de dağıtıldı.

Kadınlardan alınan geri bildirimler ile tasarruf tüyolarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evler ve iş yerleri ziyaret edilerek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatıldı.

Kullanıcılar, bu enerjik tüyolarla faturalarında yüzde 20’ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar.

Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.uludagelektrik.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor.