Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. içecek endüstrisindeki üstün ihracat başarılarından dolayı ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Erbak- Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. 2022 yılı ihracat rakamları sebebiyle Platin ve Altın İhracat Başarı kategorilerinde ödül alırken, 2023 yılı ihracatında da Uludağ İçecek Türk A.Ş. Platin İhracat Başarı kategorisinde ödüle layık görüldü.