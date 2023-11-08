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Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Mary’ karakteriyle hayatlarımıza giren güzel oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyunculara ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan ünlü oyuncu Demet Tuncer, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde “Atatürk” filmi gösterimine katılan oyuncuları yalnız bırakmadı.

Şimdilerde adeta kültür elçimiz olan güzel oyuncu, Sony Stüdyoları'nda düzenlenen gösterim öncesi Türk oyuncularla bir araya gelerek, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi.

Tuncer, ‘Türk oyuncular çok iddialı Amerika’da da isimlerinden söz ettiriyorlar, her biriyle gurur duyuyor, onları burada ağırlamaktan büyük zevk alıyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi ünlü oyuncu, üniversite eğitimini ABD’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek birçok önemli projede yer almıştı.