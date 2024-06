Yaz 2024 sezonunda Vakkorama'nın canlı ve özgün yaz stili, FIAT'ın renkli, eğlenceli ve elektrikli bir mobilite deneyimi sunan yeni modeli Topolino ile buluştu. FIAT Topolino, 10 Haziran’dan itibaren Vakkorama Social Club’da müşterilerin beğenisine sunuluyor.BURSA (İGFA) - Geçmişten bugüne ilham veren yenilikçi yaklaşımını vurgulayarak yepyeni deneyim alanları sunan, moda, sanat ve sporun buluşma noktası Vakkorama’nın “Social Club” koleksiyonu, Sail Loft @ Vakkorama Galataport’ta düzenlenen özel bir partide, Fiat Topolino’nun eğlenceli, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran dünyası ile bir arada tanıtıldı. Avangart Tabldot’un performans sergilediği geceye iş, sanat, cemiyet ve basın dünyasından isimler katıldı.

VAKKORAMA SOCİAL CLUB VE TOPOLİNO'NUN BULUŞMASI

Vakkorama ve FIAT’ın, yüzde yüz elektrikli Topolino için gerçekleştirdiği iş birliğiyle, Vakkorama'nın yaratıcı ve yenilikçi ruhunu yansıtan Social Club konsepti ile Topolino’nun eğlenceli, renkli İtalyan stili bir araya geliyor.

Social Club, bir moda markasından çok daha fazlasını sunma ihtiyacı ile ortaya çıkarak yeni hikayeler yaratan ve bu hikayeleri; moda tutkunları, müzik severler, yaratıcı ve maceraperest ruhları bir araya getiren beş farklı kulüp aracılığıyla aktarıyor.

Topolino, renkli ve pratik hayat tarzını buluşturduğu yönüyle Vakkorama’nın gezgin ruhunu, güneşi, denizi ve kumu kucaklayan çeşitli aktiviteler, spor etkinlikleri ve müzikseverleri buluşturduğu festivallerde yansıttığı Summer Club ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Topolino ayrıca, yüzde 100 elektrikli olması, sıfır karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük etmesiyle, ilhamını markanın doğaya duyduğu saygıdan alarak sürdürülebilir içerikleri ön plana çıkaran Green Club ile aynı vizyonda bir rota çiziyor.

Sürdürülebilir ve pratik ulaşım çözümü arayanlar için mükemmel seçenek olan Topolino, FIAT'ın yenilikçi duruşunu, renkli, eğlenceli, pratik hayat tarzını ve saf İtalyan güzelliğini yansıtıyor. Tasarımının yanında, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunuyor. Yüzde yüz elektrikli Topolino, sıfır karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük ediyor ve şehir hayatına kusursuz uyum sağlıyor.

Özel Mint Yeşili rengiyle eğlenceli tarzını ortaya Topolino, evlerde kolayca şarj edilebilmesi ile de ön plana çıkıyor. Benzersiz tasarımı ile dikkat çeken modelin kabin içerisinde de dış tasarım anlayışına uyumlu bir estetik yaklaşım bulunuyor. Fiat Topolino müşterilerine aynı zamanda heyecan verici kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Plus paket dahilinde sunulan bu özellikler arasında: Krom Arka Taşıma Ünitesi, kişisel eşyaları saklamak için işlevsel Dolcevita Box ve vintage krom görünümlü aynalar bulunuyor.

Topolino, güçlü bir sadelikten ve 'az olan çoktur' (less is more) felsefesinden ilham alan bir tasarımla, insanları mutlu etmeyi amaçlayan bir otomobil olarak şehrin sokaklarına keyif, neşe ve eğlence anlayışı getirmeye hazırlanıyor. 449.900 TL'den başlayan Topolino’nun renkli, eğlenceli ve pratik hayat tarzını, Vakkorama müşterileri seçili Vakkorama mağazalarında ve vakkorama.com.tr’de keşfedebilecek. Ayrıca Topolino, FIAT showroomları ve online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor.