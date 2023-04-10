Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, teşkilat mensupları ile birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret eden emniyet mensupları, çiçek takdim ederek, Vali Hacıbektaşoğlu’na desteklerden dolayı teşekkür etti.

Polis teşkilatının 178. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için geceli gündüzlü çalışan fedakâr emniyet teşkilatını kutladı.

Polis teşkilatına başarı temennisinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, demokrasinin yaşaması, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Polis haftası kutlama programı hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ise Siirtli vatandaşların desteğini alarak, mesai arkadaşlarıyla birlikte, Siirt’in güvenliği ve huzuru için en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.