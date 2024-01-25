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İnsanların mutluluk oranının düştüğü son zamanlarda vatandaşın en büyük derdi geçim sıkıntısı ve ekonomik kaygılar. Peki para huzur getirir mi?Reyhan ÖZBAKIR / Musa YEŞİLDAĞ / Ömer DEMİR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Pandemi süreciyle ciddi bir ekonomik sıkıntıya giren vatandaşlar, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinden sonra hem psikolojik hem de iktisadi olarak dar bir boğaza girdiler. Uzun süredir global çapta devam eden ekonomik sıkıntılardan Türk vatandaşları da nasibini aldı ve bu durum, insanların huzur ile mutluluk oranlarının düşmesine de sebep oldu. Peki ekonomik kaygıların olmadığı bir ortam huzur huzur ve mutluluk sağlar mı? Vatandaşa sorduk: Para huzur getirir mi? Söz vatandaşta…

Herkes Duysun muhabirinin sorusuna muhatap olan vatandaşların birçoğu paranın doğru kullanıldığı takdirde huzur getireceğini düşündüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“HER ALANDA GEÇERLİ DEĞİL”

“Para, gerçekçi olduğumuz zaman huzur getiriyor. Çünkü konfor alanı rahatladıkça insanların yaşam kalitesi, yaşam isteği artıyor. Dolayısıyla bu da huzur getiriyor ancak bütünsel düşündüğünüzde her alanda geçerli değil ama günümüz şartlarında, evet para huzur getiriyor.”

“ASGARİ ÜCRETİN VERİLDİĞİ ORTAMDA HUZUR OLMUYOR”

“Para bazen huzur getiriyor, bazen getirmiyor. Kişiye, hayat tarzına göre değişir. Mesela az önce iş görüşmesindeydim, orada bile ilk olarak para konuşuluyor ama şimdiki zamanda para huzur getiriyor. Para az veriliyorsa, asgari ücret veriliyorsa orada huzur olmuyor.”

“PARA ARAÇTIR”

Paranın her zaman huzur getirmeyeceğini düşündüğünü ifade eden bazı vatandaşlar ise huzurun para ile değil, insanlarla ilgili olduğunu kaydetti ve paranın rahat yaşamak için bir araç olduğunu belirtti.