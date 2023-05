Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin müjdecisi olan erikler ise Aydın'da tezgahlarda satılmaya başlandı. Can erikten papaz eriğine kadar birçok çeşidin yer aldığı pazar tezgahları da adeta yeşile boyanırken, eriklerin cinsine göre kilosu 10 ile 40 lira arasında değişiyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan eriklere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eriğin en güzel tuza banarak yendiğini belirtti.



Birçok uzman ise her gün bir porsiyon erik yenmesinin faydalı olduğunu belirtirken, eriğin birer A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, fosfor ve demir deposu olduğu biliniyor.



Vatandaşların yaz meyvelerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden pazarcı esnafı Ümit Keskin, “Yaz aylarının önemli meyvelerinden olan erikler tezgahlarımızda alıcılarını bekliyor. Vatandaşlarımız da eriği özlemiş olacak ki yoğun ilgi gösteriyor. Şuan tezgahımızda papaz eriğimiz var ve kilosu 40 TL'den satılıyor. Satışlar güzel” dedi.