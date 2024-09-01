2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu "Vira bismillah" denilere açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen programda, sektörün gelişmesi için önümüzdeki 3 yıllık dönemde balıkçıların Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu dolayısıyla Yenikapı'da program düzenledi. Sezon açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak, heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli, başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu. Bugüne kadar daima balıkçıların yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." dedi.

Sektörün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamdolsun aldık, alıyoruz" diye konuştu.

#CANLI???? Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı ????İstanbul https://t.co/o8H6jSSL9V — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 31, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağlanan destekler sayesinde su ürünlerinin her zaman rekorların sektörü olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza attıklarını, başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağlanan ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardıklarını, 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldiklerini, hâlihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerini daha da artıracaklarını belirterek, "Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayınıza, bahtınız açık olsun"

Balıkçılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketli denizlerimizi korumak, buradan elde ettiğimiz geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Siz kardeşlerimden istirhamım; su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Benim balıkçı kardeşlerim evine ekmek götürdüğü mavi suları, çocuğunu okuttuğu, evladını evlendirdiği bereketli denizi en iyi koruyandır, kollayandır. Bu konuda sizden özellikle hassasiyet bekliyorum." diye konuştu.

BALIKLAR DENİZE BIRAKILDI

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda, balıkçılarla ilgili video gösterimi yapıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trabzon'da üretilen ve Moritanya'da balıkçılar tarafından kullanılan yerli ve millî geminin maketi hediye edildi.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş sezon açılışı dolayısıyla dua etti.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen balıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerce denize bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesine binerek, balıkçılarla bir süre sohbet etti.