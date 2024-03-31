Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 8 yıl önce başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye genelinde 400 bini aşkın çocuğa ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle 8 yıl önce başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa ulaşılırken, bir yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL oldu. Vodafone Vakfı, depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle ise deprem bölgesinde 107 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, bu eğitimlerde çocukların programlama hakkında fikir sahibi olduğu gibi yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptığını ifade etti. Bugüne kadar 81 ilde 400 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettiklerini kaydeden Süel, "Projemizi deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ adıyla bir alt proje başlattık. Bu projeyle de şu ana kadar 107 binin üzerinde çocuğa ulaşarak hedefimizi aştık. Vodafone Vakfı olarak, ‘İyilik için teknoloji’ yaklaşımıyla çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vodafone Vakfı, “Yarını Kodlayanlar” projesinin kapsamını kardeş projelerle genişletti. Söz konusu projelerden “Bu Atıklar Kod Yazıyor” ile elektronik atıkların artı değere dönüştürülmesi, böylece hem sosyal hem de çevresel etki yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Vodafone çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıklar toplanarak geri dönüştürülüyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de okullara kodlama sınıfı kuruluyor. Bugüne kadar 53 iş ortağının desteğiyle 21 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülerek 10 kodlama sınıfı açıldı ve yaklaşık 10 bin çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı.