Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian ile Konsolos Ding Xiaolu’a, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner’i ziyaret etti.KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş ile birlikte misafirlerini ağırlayan Yamaner, heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, bu verimli görüşmenin detaylarını ve misafirlerin selamlarını da Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut’a ileteceklerini ifade etti.

İki ülke arasında, özellikle yerel yönetimler nezdinde kurulan güçlü bağların, genel çerçeveye oldukça nitelikli yansımaları olacağını kaydeden Yamaner, sosyo ekonomik adımlar ve yatırım planlarının, geleceğe güzel izler taşıyacağını kaydederek; “Kırklareli, Avrupa sınırında, gelişime açık ve vizyon olarak tüm taleplere cevap verebilecek özelliklere sahip bir kenttir. Yerel yönetim ile merkezi yönetimin uyum içerisindeki planlarıyla, yakın zamanda şehrimizin potansiyelini yükseltecek çok daha güçlü adımlar atılacak. Tüm bu aşamalarda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi güçlü bir ülkenin inovatif üreticileriyle işbirliği yapmak ve Kırklareli’yi bu işbirliğinin merkezine konumlandırmak en büyük arzumuzdur. Ben hem belediye başkanımız, hem şahsım, hem de Kırklareli halkı adına, bizlere konuk olan Başkonsolos sayın Jian ve Konsolos sayın Xiaolu’ya bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Başkonsolos Shang Jian da, açıklamasında, Kırklareli’nin coğrafik yapısı ve yerel dinamiklerinin enerjisini çok beğendiklerini ifade ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve somut icraatların hayata geçmesi noktasında, önümüzdeki süreçte çok daha sık bir şekilde bir araya geleceklerini belirtti.