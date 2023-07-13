Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesindeki prestijli projelerinden biri olan yeni hal binasında çalışmalar son sürat devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’yi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda Gebze bölgesinde sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan hal binası inşaatında önemli bir mesafe kat edildi. Günün ihtiyaçlarına göre şekillendirilen hal binası, fiziki ve işlevsel özelikleri ile modern bir yapı içerisinde pazarcı esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.

Hal binası projesinde 34 adet dükkân ve sandık deposu yer alıyor. Geniş alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak olan modern hal binası, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde inşa ediliyor. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden ve ilerleme oranında yüzde 45 seviyesine gelinen hal binasında imalatlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

TEMEL DONATI MONTAJI BAŞLIYOR

25 bin metrekare alan üzerine kurulacak hal binasında işler hızlı ilerliyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda imalatların biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu kapsamda B ve C blok tel fens duvarların profil montaji ile D blok kazısını tamamlayan ekipler, A blokta ise çatı tabliyesi kalıp montajına başladı. Proje sahasında çevre istinat duvarlarının inşası da devam ediyor. Yağmursuyu altyapısını tamamlamak üzere olan ekipler, önümüzdeki hafta temel donatı montajı ile A blok idari bina kısmı tuğla duvar imalatına başlayacak.