Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede birçok etkinliğin yapılacağı kapsamlı bir kongre merkezini hayata geçireceklerini belirtti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de nüfusun artmasıyla birlikte etkinlik alanlarına duyulan ihtiyacın giderek arttığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “ Şehrimizde düzenlenen etkinlikler günden güne artıyor. Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik birçok etkinlikler düzenleniyor. Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusumuzla Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biriyiz. Dolasıyla vatandaşlarımıza en nitelikli hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yapacağımız tüm projeleri titizlikle, adım adım hazırlıyoruz. Yalnızca şehrimize değil Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ilçemize kazandıracağımız yeni projemiz Melikgazi Kongre Merkezi ile büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız.” dedi.

VATANDAŞLAR KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERDE BULUŞACAK

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilmek için ilçeye kapsamlı bir alan kazandırmak istediklerini belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “ Melikgazi’mizde birçok etkinliği yapabileceğimiz, kapsamlı bir kongre merkezine ihtiyacımız vardı. Biz de Melikgazi’ye özellikle Teknopark’ın bulunduğu, Erciyes Üniversitesi’nin arka kapısına yakın bir yerde, raylı sistem ve otobüs güzergahında bir mekan olsun istedik ve Melikgazi Kongre Merkezi’ni inşallah oraya kazandırmak için çalışmalara başladık. İnşallah yapımı tamamlandığında çok şık, çok elit, birçok programı gerçekleştirebileceğimiz yeni bir mekanı ilçemize kazandırmış olacağız. Kapalı ve açık alandan oluşacak, içerisinde tiyatro salonu, toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya bulunacak Melikgazi Kongre Merkezi ile vatandaşlarımız kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya gelecek. Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak, refah ve huzurunu artıracak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Melikgazi’ye yakışır hizmet ve projelerle Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atan Başkan Palancıoğlu çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.