Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen ve başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen biberler alıcı çıkmayınca hayvan yemi olarak değerlendirilmeye başlandı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Köprühisar Köylü Ahmet Yıldırım, ilçe merkezine götürdüğü demre ve çarliston cinsi biberlerine kilo başına 4 lira fiyat verilince köyüne döndü. Biberleri bahçesindeki hayvanlara yem olarak veren Yıldırım, “10 dönüm biber ektim, 400 bin lira zarar ettim. Hayvanları kestirip parasal sıkıntıdan kurtulmaya çalıştım, hayvanlara da alıcı çıkmıyor. Herhalde arabamı satacağım” diye dert yandı.

Sezon başında hasat edilen ilk ürünlerin kilosunun 25-30 liradan alıcı bulduğunu ancak kısa süre sonra fiyatların hızla gerilediğini anlatan Yıldırım, “Kilosu 5 liraya kadar düşmüştü. Tüccar bu kez fiyat da vermedi. Alıcı çıkmadı. ‘Madem insanlar yemiyor, hayvanlar yesin’ dedim. Alan yok” dedi.

Halde uygulanan alış fiyatlarının işçilik parasını bile kurtarmadığını vurgulayan Yıldırım, “İşçe yevmiyesi bin lira oldu. Diğer maliyetleri de ekleyince hiç para kazanmadığımız, aksine zarar ettiğimiz anlaşılıyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” diye konuştu.