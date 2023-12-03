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Aile bağlarını da güçlendiren temizlik çalışması yavruların sıkılıp dikkatlerinin dağılmasına değin sürdü.

Anne kedi diliyle yavrularını baştan ayağa bir güzel temizledi. Annelerinin şefkatli yaklaşımının etkisi miniklerin yüzlerine yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde günün ilk ışıklarının altında anne kedinin yavrularının temizlik bakımı objektiflere böyle yansıdı. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Kurtuluş Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının üzerinde yavrularını önce emziren anne kedinin sonra da diliyle onları temizlemesi objektiflere yansıdı.

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