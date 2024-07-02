Bursa’nın Yenişehir ilçesinde zaman zaman kamuya açık sosyal tesislere zarar verilmesi tepkilere neden oluyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kamu malına zarar veren kişilerin hedefinde bu kez kapalı pazar alanı vardı.

Geçen yıl hizmete açılan modern kapalı pazar alanının tuvalet bölümünün tavanı tahrip edildi. Yenişehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kamu malına sahip çıkılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yenişehir Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nın tuvaletlerinin tavanı ne yazık ki zarar verilerek tahrip edilmiştir. Yenişehir'in hepimizin evi olduğunu hatırlatmak isteriz. Belediyemizin tüm sosyal tesisleri de halkımıza aittir. Tahrip edilen, zarar verilen, bozulan her bir kamu malı, vatandaşlarımızın vergileriyle tekrar onarılmaktadır. Halkımızı kamu malına sahip çıkmaya, tahrip edilmesinin, zarar görmesinin veya bozulmasının önüne geçmeye çağırıyoruz.”