Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüten ve aldığı sonuçlara göre projeler hazırlayıp uygulayan Yeşilay Bilim Kurulu’nun yeni üyeleri göreve başladı.ANKARA (İGFA) - Yeşilay’da Yeni Bilim Kurulu kadrosu göreve başladı.

2012 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede en doğru yaklaşımları tespit edebilmek adına sosyolojiden tıbba farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşuyor.

Yeşilay yeni Yönetim Kurulu ile birlikte görevlerine başlayan Bilim Kurulu yeni üyeleri, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası sahadaki bilimsel gelişmeleri istişare ediyor. Güncel verileri inceleyerek bağımlılıkla mücadelede yeni yaklaşımlar geliştiren Yeşilay Bilim Kurulu, aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Yeni Bilim Kurulu Üye Listesi

Prof. Dr. Murat Şentürk (Bilim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül

Prof. Dr. Rabia Bilici

Prof. Dr. Hakan Coşkunol

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Prof. Dr. Toker Ergüder

Prof. Dr. Cüneyt Evren

Prof. Dr. Yusuf Genç

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Doç. Dr. Zeynep Esra Abay Çelik

Doç. Dr. Merih Altıntaş

Doç. Dr. Adem Başpınar

Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu

Doç. Dr. Hasan Volkan Kara

Doç. Dr. Mustafa Otrar

Doç. Dr. Ahmet Özdinç

Doç. Dr. Perihan Torun

Dr. Mehmet Sait Değer

Dr. Murat Dinçer

Dr. İlyas Kaya