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Yeşilay’ın, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadelede önemli bir rol oynayan YEDAM Atölyelerinin çalışmaları, Ocak ayında başlayan sergi serisiyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Danışanların motivasyonunu artırırken, destek almak isteyen kişiler tarafından da yoğun ilgi gören serginin İstanbul ayağının açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü M. Nurullah Atalan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Danışanların eserleri 16, 17 ve 18 Şubat’ta İstanbul Yenikapı Marmaray sergi alanında sanatseverlerle buluşacak.

YEDAM Atölye Sergileri 7 Ocak’ta Samsun ve Diyarbakır’da, 11 Ocak’ta Ağrı’da, 13 Ocak’ta Çorum ve Konya’da, 12-13 Ocak’ta Afyon’da, 15 Ocak’ta Burdur’da, 15-16 Ocak’ta Antalya’da, 16 Ocak’ta Yozgat’ta,17 Ocak’ta Isparta’da, 20 Ocak’ta Mersin’de, 25 Ocak’ta Edirne’de, 25-26-27 Ocak’ta Ankara’da, 2-3 Şubat’ta Kütahya’da, 8-9 Şubat’ta Sakarya’da, 14 Şubat’ta Tokat’ta ve 15 Şubat’ta Balıkesir’de yapılmıştı.

Sergiler Adana, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Sivas ve Tekirdağ illerinde de devam edecek.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Müdürü Fırat İşler, sergilerin toplumsal farkındalık yaratmada oldukça etkili olduğunu belirterek, “Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimizle bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veren YEDAM’larımızda, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yürütüyoruz.YEDAM Atölyelerinde, danışanların ilgi ve yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde, danışanların boş zamanlarını değerlendirmesini, ruhsal sorunlarını azaltmasını, mesleki beceriler kazanmayı öğrenmesi ve tekrar bağımlılığa dönme riskinin azaltılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.