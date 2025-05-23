TÜİK verilerine göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7, kullanma izin belgesi verilenlerin yüzölçümü yüzde 31 azaldı. İki ve daha fazla daireli binalar, her iki kategoride en yüksek payı aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistikleri’ni yayımladı.

Verilere göre, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verilen binalarda önemli düşüşler yaşandı.

YAPI RUHSATLARINDA YÜZDE 24,7 AZALMA

2025’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyelerce verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7, yüzölçüm ise yüzde 24,7 azaldı.

Toplam 27 milyon metrekare yüzölçümün yüzde 54,7’si (14,8 milyon metrekare) konut, yüzde 24,4’ü (6,6 milyon metrekare) konut dışı, yüzde 21’i (5,7 milyon metrekare) ortak kullanım alanı oldu. İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar, 18,9 milyon metrekare ile yüzde 69,9’luk en yüksek payı aldı. Sanayi binaları ve depolar 2,1 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

KULLANMA İZİNLERİNDE YÜZDE 31 DÜŞÜŞ

Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da düşüş gözlendi. Bina sayısı yüzde 28, daire sayısı yüzde 25,8, yüzölçüm yüzde 31 azaldı.

Toplam 25,2 milyon metrekare yüzölçümün yüzde 56,1’i (14,1 milyon metrekare ) konut, yüzde 23,4’ü (5,9 milyon metrekare ) konut dışı, yüzde 20,2’si (5,1 milyon metrekare ) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İki ve daha fazla daireli binalar, 18,1 milyon metrekare ile yüzde 71,8 pay aldı. Sanayi binaları ve depolar 1,9 milyon metrekare ile ikinci oldu.