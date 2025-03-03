TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre e-TÜFE'deki yıllık değişim yüzde 79,51 olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ne yönelik Şubat ayı verilerini açıkladı.

TÜFE yıllık yüzde 39,05, aylık yüzde 2,27 arttı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Verilere göre buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

Bu arada özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 39,47, aylık yüzde 2,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Öte yandan bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'ın Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 3,37 artarken, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 79,51 olarak gerçekleştiği kaydedildi.