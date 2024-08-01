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Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yolculardan tarife dışı fazla ücret alan araçlara cezai işlem uyguladı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda ilçeler arası toplu taşıma yapan özel araçlara yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, Artuklu-Yeşilli ilçeleri arası çalışan bazı araçların UKOME kararı belirlenen ücret tarifesine uymayarak yolculardan fazla ücret aldığı tespit etti. Zabıta ekipleri, araç sahipleri hakkında cezai işlem uyguladı.

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