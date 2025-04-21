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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, “Yenilikçi eğitimle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. YÖM’lü öğrenciler, bilim, sanat ve akademide dünyaya damga vuracak” dedi.

TeenEagle Türkiye finallerinde 3 onur, 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla İngiltere’deki Global Finallere katılmaya hak kazandılar.

Yenilikçi Öğrenme (YÖM) Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - YÖM Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde etti.

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