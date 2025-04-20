Cansu Vatansever, kurucusu olduğu Yoncadır Kadın Derneği’nde üçüncü kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Yoncadır Kadın Derneği, olağan genel kurul toplantısını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda derneğin kurucu başkanı Cansu Vatansever, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Kurulduğu günden bu yana çocuklar, kadınlar ve ihtiyaç sahibi aileler için birçok başarılı projeye imza atan Yoncadır Kadın Derneği; “Şans Sensin” ve “Birlikte Büyüyoruz” mottolarıyla toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.

Genel kurulda söz alan Başkan Cansu Vatansever, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kuruluşumuzdan bu yana yürüttüğümüz her projede tek bir amaç vardı: Daha adil, daha umutlu bir toplum inşa etmek. Bu göreve yeniden layık görülmek benim için büyük bir onur. Birlikte başardıklarımızdan aldığımız güçle, daha nice hayatlara dokunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yeni dönem hedeflerini de paylaşan Vatansever, özellikle eğitim, sağlık ve temel ihtiyaç alanlarında desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Yoncadır Kadın Derneği, yeni yönetimiyle birlikte sosyal sorumluluk alanında daha fazla insana ulaşmayı ve dayanışma ağını büyütmeyi hedefliyor.