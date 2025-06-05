Son yılların en başarılı erkek sanatçılarından Berkay, Paribu Jolly Joker Harbiye Açıkhava Konserleri serisi kapsamında sahne alarak hayranlarına muhteşem bir müzik şöleni yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Berkay, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği performansla müzikseverlere unutulmaz bir gece sundu.

Özel tasarlanmış sahnesi, etkileyici prodüksiyonu ve güçlü orkestrasıyla sahne alan sanatçı, hit şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. Duygu dolu anlar, danslar ve bitmeyen alkışlarla dolu gece, adeta bir sahne şovuna dönüştü.

Konseri izlemeye gelenler arasında Begüm Öner & Ceyhun Fersoy, Berfu & Eser Yenenler, Elif Buse Doğan, Halil İbrahim Ceyhan ve Pelin Akil gibi sanat ve müzik dünyasının sevilen isimleri de bulundu. Berkay, sahnedeki enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi bağla bir kez daha hayranlarının kalbini fethetti.

“KARNAVAL” KLİBİ GECENİN YILDIZI OLDU

Gecenin en dikkat çekici anı, Berkay’ın sevilen şarkısı “Karnaval” için hazırlanan klibin ilk kez seyirciyle buluşmasıydı.

Selçuk Güçer’in geliştirdiği ‘Felt-Puppetry Reimagination’ adlı yapay zekâ tekniğiyle hazırlanan klip, Berkay ve ekibini keçe kuklalar olarak Muppet Show’u anımsatan eğlenceli bir dünyada canlandırdı. Renkli ve büyüleyici klip, gösterimden hemen sonra sosyal medyada viral haline geldi.

Konser sonrası sosyal medya, Berkay’a duyulan hayranlıkla doldu taştı. Hayranları, “Sahnede ondan iyisi yok!”, “Bu gece unutulmazdı!” ve “Berkay efsane!” gibi yorumlarla sanatçının performansını öve öve bitiremedi.

Berkay, müzik, enerji ve duygu dolu anlarla dolu Harbiye performansıyla, sahnelerin en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.