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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Darıca Millet Bahçesi’nin 3. etabında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 3. etap kentin değerine değer katacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği millet bahçesi projeleriyle kente vatandaşların nefes alacağı yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir, bu kapsamda inşa ettiği Darıca Millet Bahçesi 3. Etapta çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesiyle şehre sosyal, kültürel ve ekonomik değer katacak. Günlük hayatta yorulan bedenler; yansıma havuzları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları ve yürüyüş yollarıyla burada huzur bulacak.

Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesiyle şehir hayatından yorulan kent sakinlerinin ruhlarını dinlendirme, gençlere sosyalleşme ve her yaş grubundan insanın spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanı sunuyor. 3. etap projesinde Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları bulunacak.

MİLLET KIRAATHANESİNDE SONA DOĞRU

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı da Millet Kıraathanesi… Millet Kıraathanesinin yapımında konferans salonu akustik duvar ve tavan imalatları tamamlandı. Kıraathanenin iç kısmında ise seramik imalatı yapılıyor. Aydınlatma elemanları montajının devam ettiği kıraathanede kapı pencere doğramaları ve camları takıldı. Diğer yandan Büyükşehir ekipleri, havalandırma, yangın, iklimlendirme mekanik tesisatları tamamlandı.

KİTAP OKUMANIN ADRESİ OLACAK

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi, 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak. Buna göre 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları Millet Kıraathanesi’nde bulunacak.