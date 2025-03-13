Ocak ayı verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,9 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK; Ocak ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimine yönelik istatistiki verileri açıkladı.

Buna göre tavuk eti üretimi 233 bin 223 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,9 artış kaydetti.

İstatistiki verilere göre bir önceki ay 237 bin 263 ton olan tavuk eti üretimi Ocak ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 233 bin 223 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 687 milyon 940 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 1 milyar 652 milyon 615 bin adet oldu.