Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda yufka ve lavaş üretimi yaptığı tespit edilen işyerini denetledi. Ruhsatı olmayan işyeri mühürlendi.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan imalathanelere denetimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Soğanlı Mahallesi’nde merdiven altı gıda imalathanesine baskın yaptı. Yufka ve lavaş üretimi yaptığı belirlenen işyeri, zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde işyerinin ruhsatının olmadığı ve hijyenik şartlarda üretim yapmadığı tespit edildi. Yasal işlem uygulanan işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürledi.

Zabıta ekipleri denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Yapılan denetimde, insan sağlığını tehdit edecek şekilde üretim yapıldığı tespit edildi. Aynı zamanda işyerinin ruhsatı da bulunmuyor. İncelemeler sonucunda cezai işlem uygulandı ve işyeri mühürlendi. Vatandaşların sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimler aralıksız olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.