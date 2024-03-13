Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyonda program konuğu olan Şafak Ateş, projelerini sıralarken kendisi ve Efeler için en önemli gördüğü projeyi açıkladı. Mevcut açıklanan projelerin üstüne neler katabileceğini dile getiren Ateş: “Herkes her projeyi açıklıyor. Aslında açıklanan projeler hep aynı ama içerik değişik o kadar. Açıklanan projelerin aynı olması içeriklerinin değişik olması yanı sıra eksiklikleri görmemeleri beni hayretler içerisine düşürdü. Biz bu eksiklikleri tamamlayacak bilgi donanıma sahibiz ve bu eksiklikleri paylaşacağız” dedi.

“Bu Proje ile Aydınımızı Dünya tanıyacak”

Zafer Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Şafak Ateş, açıkladığı proje ile Efeler’i dünyaya tanıtacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “ Ben Motosiklet tutkunuyum. Aydın’da yaşan gençlerimizin birçoğu benim gibi motosiklet tutkunu. Aydın’da bir yarış pisti yok ve işte biz bunun için bir yarış pisti projesini hayata geçireceğiz. Bu proje hem Aydın’da ki gençleri ve dışarıdan, bölgeden birçok tutkunu Aydın’a getirmiş olacak. Ama en önemlisi Aydın’ın Kapılarını hem Türkiye'ye hem de Dünyaya açacak bir proje. Bu proje altında yarış Kulüpleri ve ilgili Uluslararası Federasyonlarla Bağlı olarak geliştirilecek ve yarışlar düzenlenecek. Efeleri tüm dünya tanıyacak bir proje” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı