Zeynep Bastık’ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Lan’ kısa sürede ulaşılması güç rekorlara imza atmış, bugüne dek Türkçe bir şarkının girmediği Spotify Top Global 50 listesinde 21 numaraya kadar ulaşmıştı. Bastık bir araya geldiği Mabel Matiz’e teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Şarkıları ve sahne şovlarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık, son dönemin en büyük hitlerine imza atan Mabel Matiz’in yazdığı ‘Lan’ ile listelerde büyük başarı yakaladı. Dünyanın en büyük müzik platformları arasında yer alan Spotify’ın Global Top 50 listesinde 21 numaraya kadar çıkarak ulaşılması güç bir rekora ulaştı. Bu listeye bugüne dek tamamı Türkçe bir şarkı girememişti.

“MUCİZELER SİLSİLESİ”

Zeynep Bastık, teşekkür etmek istediği Mabel Matiz ile dün akşam yemekte bir araya geldi. Birlikte başarılarını pasta keserek kutladılar. Bu özel anlardan kareleri sosyal medyada da paylaştılar. Zeynep Bastık dinleyicilerine şöyle seslendi: “Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum. Neredeyse 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla 21’inci sıraya kadar yükseldik, Spotify'da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz 'Lan'ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canim Mabel'e, ekibime ve emeği geçenlere teşekkürler.”