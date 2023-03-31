Muğla’nın Menteşe İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kazada üç kişi hafif yaralandı.

Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi, Aydın karayolu 11’inci kilometrede ışıklarda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 07 ADM 530 plakalı kamyonetin sürücüsü, ışıklara geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, ışıklarda bulunan 34 FYV 625, 11 AAJ 733, 20 AHL 168 plakalı araçlara çarptıktan sonra, en önde bulunan karayollarına ait 21 AB 226 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 araç hasar gördü. 3 araç hafif hasarlı olduğu için olay yerinden ayrıldı. Diğer 5 araç yolun sağ şeridine çekildi. Trafik uzun süre kaza nedeniyle tek şeritten ilerledi. Kaza sonrası olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kazaya karışan bir sürücü, "Biz kırmızı ışıkta duruyorduk. Kamyonet arkamızdan gelerek sırayla hepimize vurdu ve zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet En öndeki kamyona çarparak durabildi" dedi.