Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinin 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel yılı hayranlarıyla birlikte coşkuyla karşılamak isteyen sanatçı, art arda sürpriz projelerle geliyor.İSTANBUL (İGFA) - 25. sanat yılına ilşikin Ziynet Sali'den kutlamaların ilk adımı, yaz aylarına damga vuracak yepyeni bir şarkı olacak.

Ziynet Sali, bu özel parça için stüdyoya başarılı müzisyen ve aranjör Mustafa Ceceli ile birlikte girdi.

Sözleri ve müziğiyle yaza enerjisini katacak bu şarkı, Ziynet Sali'nin hayranlarına 25. yıl armağanı niteliğinde olacak.

Sanatçı, stüdyodaki son gününde, sosyal medya hesabından Mustafa Ceceli, Özgür Aras ve Türkan Bülbül ile çekilmiş bir kareyi yayınladı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak hayranlarının heyecanını artırdı.

Ziynet Sali’nin 25. yıl kutlamalarının bir diğer önemli adımı ise özel konser serisi olacak. Bu serinin ilk konseri, 28 Haziran Cumartesi akşamı Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi olan BtcTurk Vadi Açıkhava’da gerçekleşecek.

Görsel ve işitsel anlamda büyüleyici bir şölene dönüşmesi planlanan konser için sahne arkasında 80 kişilik profesyonel bir ekip hummalı bir şekilde çalışıyor. Ziynet Sali, bu özel gecede dinleyicisine bol sürprizli, unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

25’inci sanat yılını hayranlarıyla birlikte kutlamaya hazırlanan Ziynet Sali, hem yeni şarkısıyla hem de dev konseriyle yaz aylarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.