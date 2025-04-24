485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında, bu yıl ilk kez düzenlenen Manisa Mesir Tiyatro Festivali, “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla perdelerini açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

MANİSA (İGFA) - 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, “Dolu Dolu Festival” sloganıyla düzenlenen etkinlikleriyle kültür ve sanatı Manisa’ya taşıyor. İspanyol yazar AlejandroCasona'nın kaleme aldığı, Nevra Serezli ve Aziz Sarvan'ın başrolünde olduğu “Ağaçlar Ayakta Ölür” aile bağları, umut ve fedakarlık temalarıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyun sonunda usta oyunculara teşekkür edip Festival’e dair bilgiler vererek, ilk kez düzenlenen Tiyatro Festivali’ni devamlı hale getirmek istediklerini dile getirdi.

1. Manisa Mesir Tiyatro Festivali, 27 Nisan'a kadar sürecek ve farklı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlayacak. Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar arasında “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü”, “Tatlı Kaçık”, “Sığınamayanlar”, “39,5 Basamak” ve “Ceko ile Pepo” gibi eserler bulunuyor.