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Manisa'nın Sultanları 5'te 5 yaptı

Manisa'nın Sultanları 5'te 5 yaptı

Ödül töreni, aileler ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İzmit Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Santranç İl Temisilciği ile ortaklaşa düzenlenen turnuvada A, B VE C kategorilerinde kıran kıran geçen mücadeleler sonucunda dereceye girenler ödüllerini aldı.

İzmit Belediyesinin, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne dair yaptığı etkinlikler kapsamında İzmit Dernekler Yerleşkesinde devam eden “100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvası” tamamlandı.

İzmit Belediyesi 100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin, iki gün boyunca gerçekleşen “100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvası” sonuçlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

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