Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, bugünü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, teşvik sistemini yenilerken, yatırım ortamını iyileştirme ve ekonomik büyümeyi destekleme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 12 yıldır uygulanan eski teşvik sistemi, yeni düzenlemelerle güncellendi.

Kalkınma planları ve yıllık programlardaki hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değerli yatırımlara yönlendirilmesini, üretim ve istihdamın artırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesini hedefleyen kararla birlikte; 1. ve 2. bölgelerde asgari yatırım tutarı 12 milyon TL, diğer bölgelerde 6 milyon TL olarak belirlendi.

Yatırım teşviklerine makine desteği eklenirken, yatırımcılar için yeni bir destek mekanizması oluşturuldu.

Teşvikler, üç ana gruba (aslen iki grup olarak yapılandırılmış) ayrılarak daha sade ve etkin bir yapıya kavuşturuldu.

Yeni düzenlemeler, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi mevcut destekleri korurken, teşviklerin daha hedef odaklı ve etkin uygulanmasını sağlayacak değişiklikler içerdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kararın uygulanmasına ilişkin detaylı tebliğleri yayımlamakla görevlendirildi.

Yatırım teşvik uygulamalarında iller ve bölgeleri şöyle belirlendi:

Söz konusu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı kararının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz