Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin taban ve tavan ücretleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlendi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.Kamu Kurumlarında Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Sözleşmeli Personelin Ücretleri Belirlendi

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, BOTAŞ, TPAO, TEMSAN ve İller Bankası A.Ş. gibi kamu kurumlarında görev yapan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücret sınırları belirlendi.

Buna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı kuruluşlarda görev yapan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, tasfiye kurulu üyeleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personeli kapsayan düzenleme ile ücretlerin taban ve tavan sınırları belirlendi. Birden fazla kuruluşta görev alan personelin yalnızca bir görev için ücret alacağı belirtildi.

Kamu personelinin mali haklarını düzenleyen önemli bir adım olarak değerlendirilen karar, 15 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.