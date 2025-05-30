Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin 4 yılda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı. İstanbul’un en yüksek noktası olan kule, 100 FM, 16 analog TV ve 15 DAB+ yayınıyla yayıncılıkta da önemli bir merkez haline geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un simge yapılarından biri olan kule, 587 metre yüksekliğiyle kentin en yüksek noktası olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi’nin 4. yılını değerlendirdi.

Lale formunda tasarlanan Çamlıca Kulesi, 201 metre betonarme gövde ve 168 metre çelik anteniyle 49 kattan oluşuyor. 30.150 metrekarelik alanda ileri mühendislik teknikleriyle inşa edilen kule, seyir terasları, restoranlar ve lounge alanlarıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bakan Uraloğlu, “Seyir Terası’nda tarihi yarımada, Boğaz ve doğal güzellikler bir arada. Seyyah360 ile Hezârfen Ahmed Çelebi’nin gözünden İstanbul’un kültürel mirasını keşfetme imkânı sunuyoruz” dedi.

2,3 MİLYON ZİYARETÇİ, YAYINCILIKTA LİDER

Açıldığından bu yana 2,3 milyon ziyaretçi ağırlayan kulenin 360 derece panoramik manzarası ve modern mimarisiyle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yayıncılıkta da teknoloji üssü haline gelen kule, 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayınıyla hizmet veriyor. Ayrıca 25 teknik kiracıya, GSM operatörleri ve kamu kurumlarına altyapı sağlıyor. 11 Kasım 2025’te başlayan DAB+ yayınlarının 11’den 15’e yükseldiğini, bu teknolojinin daha kararlı bir spektrum ve geniş kapsama sunuyor" dedi.

Kulenin çevreye katkısına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 33 antenin kaldırılmasıyla elektromanyetik alan değeri 39 Volt/metreden 2,5 Volt/metreye düşürüldüğünü belirterek, "Bu, Avrupa standartlarının üçte birine denk gelen yaklaşık 15 katlık bir iyileşme” dedi.