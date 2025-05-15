Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-18 ve 19 Mayıs’ta İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenleyeceği Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak.KOCAELİ(İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’nde de ruhuna uygun bir şekilde kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak. Kutlamaların ana merkezi İzmit Milli İrade Meydanı olacak.
19 MAYIS COŞKUSU HİÇ BİTMEYECEK
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkışının 106. yılı Kocaeli’nde gençleri bir araya getirecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlayacak. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en dopdolu festivali EnFest, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde bayram coşkusunu zirveye çıkaracak.
BU FESTİVAL KAÇMAZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler için festival havasında bir kutlama programı hazırladı. Festival lokasyonları “Milli İrade Meydanı”, “Başiskele Su Sporları Merkezi”, “Cumhuriyet Bulvarı” ve “Kocaeli Üniversitesi” olarak belirlendi. EnFest; konserler, renkli atölyeler, heyecanlı spor müsabakaları, kıyasıya yarışmalar, eğlenceli tiyatrolar, ilham dolu söyleşiler ile unutulmaz bir 19 Mayıs yaşatacak. Başarı hikâyeleri, sahne etkinlikleri, teknoloji, gastronomi, dijital deneyim, tasarım ve sanat alanları ile 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.
KONSER VE ETKİNLİKLER
Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. İzmit Milli İrade Meydanı Ana Sahne’de 17 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Mahşer-i Cümbüş, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Emre Fel, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’de Fatma Turgut konser verecek. Sahne etkinlikleri kapsamında ise 17 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Prof. Dr. Yavuz Samur söyleşisi, 16.30’da ‘Kim Korkar Sınavdan’ tiyatro gösterimi, 19.00’da KBB 90'lar Konseri; 18 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Safa Sarı ve Atakan Çelik söyleşisi gerçekleştirilecek.
ANLAMLI GÜNDE SU SPORLARI MERKEZİ AÇILACAK
Büyükşehir tarafından Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımı tamamlanan Su Sporları Eğitim Merkezi, Kocaeli’ni profesyonel bir konuma taşımak adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 14.00’te hizmete açılacak. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’nde bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda 11.00-18.00 saatleri arasında deniz kanosu, deniz küreği, dragon bot, plaj voleybolu, yağlı direk, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.
PEDALLAR 19 MAYIS RUHU İLE ÇEVRİLECEK
Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bisiklet turu ile taçlandıracak. EnFest kapsamında pedalların 19 Mayıs ruhu için çevrileceği bisiklet turu 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Kent Meydanı’ndan başlayarak Milli İrade Meydanı’nda sona erecek. Şehir turuna bisiklet kulüpleri ile birlikte vatandaşlar da katılım sağlayacak.
CUMHURİYET BULVARI’NDA 19 MAYIS KORTEJİ
Festival korteji 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Kültür Tepesi’nden başlayarak Cumhuriyet Bulvarı üzerinden devam edecek ve Milli İrade Meydanı’nda noktalanacak. Korteje bisiklet kulüpleri, Kağıtspor sporcuları, Uluslararası Öğrenciler, spor kulüpleri, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, KBB Spor Şube Müdürlüğü antrenörleri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, üniversite kulüpleri, lise grupları, üniversite motosiklet kulübü, Türk Chopper ve izciler katılım gösterecek.
MÜNAZARA YARIŞMASI
En Akılcı Fest kapsamında düzenlenen ve yarışma formatı lise ile üniversite öğrencileri olmak üzere iki kategoriden oluşan; zekâ, hitabet ve strateji dolu Münazara Yarışması’nda büyük finalin kapanışı 19 Mayıs’ta yapılacak. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Lise ve Üniversiteler Arası Münazara Gösteri Maçı ve Ödül Töreni’nde gençler sahne alarak fikir üretme, analitik düşünme ve kendine güven duyma gibi hünerlerini sergileyecek.
GENÇ LİG SPOR OYUNLARI
En Sportif Fest kapsamında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart branşlarında düzenlenen Genç Lig Spor Oyunları’nda gençler arasındaki rekabet Umuttepe Kampüsü’nde start aldı. Karşılaşmalarda final coşkusu ise 17-18-19 Mayıs’ta Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak.
KILAVUZ GENÇLİK ATÖLYELERİ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri Yürüyüş Yolu ile Milli İrade Meydanı’nda karikatür, ritim, kahve demleme, kâğıttan kıyafetler ve ipli sanat atölyeleri kurarak etkinliklere renk katacak. Gençler atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştirirken Kılavuz Gençlik öğrencilerinden oluşan müzik grupları da sahne performansları ile keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca yapay zeka deneyim alanı, sanal gerçeklik, 360 Video Booth, HADO, RC iş makineleri oyunu, VR Kano, denge simülatörü ve Bungee Jumping gibi etkinliklerle gençler unutulmaz anlar yaşayacak.
YÜRÜYÜŞ YOLU ETKİNLİKLERİ
15-16-17 Mayıs - Gezgin Basketbol
15-16-17 Mayıs - Gezgin Futbol
16 Mayıs - Karikatür Atölyesi
16 Mayıs - Graffiti
16 Mayıs - Ritim Atölyesi
16 Mayıs - Müzik Gösterisi
17-18-19 Mayıs
ANA SAHNE
17 Mayıs Cumartesi saat 21.00 - Mahşeri Cümbüş
18 Mayıs Pazar saat 21.00 - Emre Fel
19 Mayıs Pazartesi saat 21.00 - Fatma Turgut
17 Mayıs Cumartesi
SAHNE ETKİNLİKLERİ
14.00 - Dj Performans
14.30 - Endonezya Ulusal Dans Gösterisi
15.00 - Bilgi Yarışması
15:30 - Prof. Dr. Yavuz Samur
17.00 - Kim Korkar Sınavdan
17.30 - Bilgi Yarışması
18.00 - KBB Gençlik Merkezleri Müzik Grubu
19.00 - KBB 90’lar Konseri
20.00 - Dj Performans
20.30 - Bilgi Yarışması
21.00 - Mahşeri Cümbüş
18 Mayıs Pazar
SAHNE ETKİNLİKLERİ
14.00 - Dj Performans
14.30 - Kazakistan Ulusal Dans Gösterisi
15.00 - Bilgi Yarışması
15.30 - Akademi Üniversitesi Gençlik Korosu
16.00 - Sarı Filtre Müzik Grubu
17.30 - Bilgi Yarışması
18.00 - Safa Sarı - Atakan Çelik
19.00 - ‘’Düşünürüz’’ Müzik Grubu
20.00 - Dj Performans
20.30 - Bilgi Yarışması
21.00 - Emre Fel
14:00 -19:00 Ayı Yemeği (Milli İrade Meydanı)
16:00 -19:00 KADM Futbol (Milli İrade Meydanı)
17.00 - Bisiklet Turu (Kent Meydanı)
19 Mayıs Pazartesi
SAHNE ETKİNLİKLERİ
14.00 - Dj Performans
14.30 - Türkmenistan Ulusal Dans Gösterisi
15.00 - Bilgi Yarışması
15.30 - Jeet Kune Do Gösterisi
17.30 - Bilgi Yarışması
18.00 - ‘’Vesaire’’ Müzik Grubu
19.00 - ‘’Bitinya’’ Müzik Grubu
20.00 - Dj performans
20.30 - Bilgi Yarışması
21.00 - Fatma Turgut
14:00 - Başiskele Su Sporları Merkezi açılışı
14:00 - 19:00 Orman Lezzetleri (Milli İrade Meydanı)
19:30 - 19 Mayıs Korteji (Cumhuriyet Bulvarı)
17-18-19 Mayıs
GASTRONOMİ
Kahve Demleme Atölyesi
Akıtma Atölyesi
Granola Bowl Atölyesi
Kurabiye Atölyesi
Makarna Atölyesi
Smoothie Bike
Tadını Bil Yarışması
Sarma Sarma Yarışması
Mancarlı Pide Yeme Yarışması
17-18-19 Mayıs
KÜLTÜR VE SANAT
Parfümlab
Birleştir&Kazan
Renk Stüdyosu
Karikatür Atölyesi
Hint Kınası ve Yüz Taşı
Kâğıttan Kıyafetler
Notayı Yakala
Ritim Atölyesi
İpli Sanat (Devr-i Alem)
17-18-19 Mayıs
TEKNOLOJİ
İnsansız Su Altı Aracı
İnsansız Tarım Aracı
3D Puzzle
Robotunu Tasarla
Yapay Zekâ Deneyim Alanı
Sanal Gerçeklik
Robotik Uygulamalar
Enerji Bisikleti
17-18-19 Mayıs
DİJİTAL
360 Video Booth
Yapay Zekâ ile Kocaeli’yi Tasarla
Röportaj 2041
HADO
Robotlarla Balon Patlatma
RC İş Makinaları Oyunu
Kineckt Penaltı
VR Kano
Reflex Wall
İnteraktif Fun Wall
17-18-19 Mayıs
SPOR
Masa Hokeyi
Masa Langırt
Mini Golf
Floor Curling
Okçuluk
Dart
Tırmanma Duvarı
Voleybol Smaç
Basketbol Atış
Halat Çekme
Masa Tenisi
18 Mayıs Pazar KADM Futbol (İzmit Milli İrade Meydanı)
17-18-19 Mayıs
İZCİLİK KAMP ALANI
Ayı yemeği Orman Lezzetleri
Bushcraft Deneyim / Hatıra
Paracord Bileklik Atölyesi
Slack Line
Küp Taşıma
Kütük Çivi Çakma
Çubukla Tenis Topu Çıkarma
Halat çekme
Hızlı Somun Çevirme Oyunu
17-18-19 Mayıs
EĞLENCELİ ETKİNLİKLER
At Kafaya
Döne Döne Basket
Döner Merdane
Denge Simülatörü
Şut Becerisi
Canlı Langırt
Denge Simülatörü
KADM Futbol Ekibi
Bungee Jumping
Graffiti
17-18-19 Mayıs
SPOR ETKİNLİKLERİ
Basketbol-Voleybol-Ayak Tenisi-Masa Tenisi-Dart
19 Mayıs
AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ 11.00-18.00
Deniz Kanosu
Deniz Küreği
Dragon Bot
Plaj Voleybolu
Yağlı Direk
Kürek Ergometre Deneyimi
Su Savaşları