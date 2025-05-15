Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-18 ve 19 Mayıs’ta İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenleyeceği Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak.KOCAELİ(İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’nde de ruhuna uygun bir şekilde kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak. Kutlamaların ana merkezi İzmit Milli İrade Meydanı olacak.

19 MAYIS COŞKUSU HİÇ BİTMEYECEK

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkışının 106. yılı Kocaeli’nde gençleri bir araya getirecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlayacak. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en dopdolu festivali EnFest, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde bayram coşkusunu zirveye çıkaracak.

BU FESTİVAL KAÇMAZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler için festival havasında bir kutlama programı hazırladı. Festival lokasyonları “Milli İrade Meydanı”, “Başiskele Su Sporları Merkezi”, “Cumhuriyet Bulvarı” ve “Kocaeli Üniversitesi” olarak belirlendi. EnFest; konserler, renkli atölyeler, heyecanlı spor müsabakaları, kıyasıya yarışmalar, eğlenceli tiyatrolar, ilham dolu söyleşiler ile unutulmaz bir 19 Mayıs yaşatacak. Başarı hikâyeleri, sahne etkinlikleri, teknoloji, gastronomi, dijital deneyim, tasarım ve sanat alanları ile 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.

KONSER VE ETKİNLİKLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. İzmit Milli İrade Meydanı Ana Sahne’de 17 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Mahşer-i Cümbüş, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Emre Fel, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’de Fatma Turgut konser verecek. Sahne etkinlikleri kapsamında ise 17 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Prof. Dr. Yavuz Samur söyleşisi, 16.30’da ‘Kim Korkar Sınavdan’ tiyatro gösterimi, 19.00’da KBB 90'lar Konseri; 18 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Safa Sarı ve Atakan Çelik söyleşisi gerçekleştirilecek.

ANLAMLI GÜNDE SU SPORLARI MERKEZİ AÇILACAK

Büyükşehir tarafından Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımı tamamlanan Su Sporları Eğitim Merkezi, Kocaeli’ni profesyonel bir konuma taşımak adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 14.00’te hizmete açılacak. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’nde bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda 11.00-18.00 saatleri arasında deniz kanosu, deniz küreği, dragon bot, plaj voleybolu, yağlı direk, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.

PEDALLAR 19 MAYIS RUHU İLE ÇEVRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bisiklet turu ile taçlandıracak. EnFest kapsamında pedalların 19 Mayıs ruhu için çevrileceği bisiklet turu 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Kent Meydanı’ndan başlayarak Milli İrade Meydanı’nda sona erecek. Şehir turuna bisiklet kulüpleri ile birlikte vatandaşlar da katılım sağlayacak.

CUMHURİYET BULVARI’NDA 19 MAYIS KORTEJİ

Festival korteji 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Kültür Tepesi’nden başlayarak Cumhuriyet Bulvarı üzerinden devam edecek ve Milli İrade Meydanı’nda noktalanacak. Korteje bisiklet kulüpleri, Kağıtspor sporcuları, Uluslararası Öğrenciler, spor kulüpleri, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, KBB Spor Şube Müdürlüğü antrenörleri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, üniversite kulüpleri, lise grupları, üniversite motosiklet kulübü, Türk Chopper ve izciler katılım gösterecek.

MÜNAZARA YARIŞMASI

En Akılcı Fest kapsamında düzenlenen ve yarışma formatı lise ile üniversite öğrencileri olmak üzere iki kategoriden oluşan; zekâ, hitabet ve strateji dolu Münazara Yarışması’nda büyük finalin kapanışı 19 Mayıs’ta yapılacak. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Lise ve Üniversiteler Arası Münazara Gösteri Maçı ve Ödül Töreni’nde gençler sahne alarak fikir üretme, analitik düşünme ve kendine güven duyma gibi hünerlerini sergileyecek.

GENÇ LİG SPOR OYUNLARI

En Sportif Fest kapsamında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart branşlarında düzenlenen Genç Lig Spor Oyunları’nda gençler arasındaki rekabet Umuttepe Kampüsü’nde start aldı. Karşılaşmalarda final coşkusu ise 17-18-19 Mayıs’ta Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak.

KILAVUZ GENÇLİK ATÖLYELERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri Yürüyüş Yolu ile Milli İrade Meydanı’nda karikatür, ritim, kahve demleme, kâğıttan kıyafetler ve ipli sanat atölyeleri kurarak etkinliklere renk katacak. Gençler atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştirirken Kılavuz Gençlik öğrencilerinden oluşan müzik grupları da sahne performansları ile keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca yapay zeka deneyim alanı, sanal gerçeklik, 360 Video Booth, HADO, RC iş makineleri oyunu, VR Kano, denge simülatörü ve Bungee Jumping gibi etkinliklerle gençler unutulmaz anlar yaşayacak.

YÜRÜYÜŞ YOLU ETKİNLİKLERİ

15-16-17 Mayıs - Gezgin Basketbol

15-16-17 Mayıs - Gezgin Futbol

16 Mayıs - Karikatür Atölyesi

16 Mayıs - Graffiti

16 Mayıs - Ritim Atölyesi

16 Mayıs - Müzik Gösterisi

17-18-19 Mayıs

ANA SAHNE

17 Mayıs Cumartesi saat 21.00 - Mahşeri Cümbüş

18 Mayıs Pazar saat 21.00 - Emre Fel

19 Mayıs Pazartesi saat 21.00 - Fatma Turgut

17 Mayıs Cumartesi

SAHNE ETKİNLİKLERİ

14.00 - Dj Performans

14.30 - Endonezya Ulusal Dans Gösterisi

15.00 - Bilgi Yarışması

15:30 - Prof. Dr. Yavuz Samur

17.00 - Kim Korkar Sınavdan

17.30 - Bilgi Yarışması

18.00 - KBB Gençlik Merkezleri Müzik Grubu

19.00 - KBB 90’lar Konseri

20.00 - Dj Performans

20.30 - Bilgi Yarışması

21.00 - Mahşeri Cümbüş

18 Mayıs Pazar

SAHNE ETKİNLİKLERİ

14.00 - Dj Performans

14.30 - Kazakistan Ulusal Dans Gösterisi

15.00 - Bilgi Yarışması

15.30 - Akademi Üniversitesi Gençlik Korosu

16.00 - Sarı Filtre Müzik Grubu

17.30 - Bilgi Yarışması

18.00 - Safa Sarı - Atakan Çelik

19.00 - ‘’Düşünürüz’’ Müzik Grubu

20.00 - Dj Performans

20.30 - Bilgi Yarışması

21.00 - Emre Fel

14:00 -19:00 Ayı Yemeği (Milli İrade Meydanı)

16:00 -19:00 KADM Futbol (Milli İrade Meydanı)

17.00 - Bisiklet Turu (Kent Meydanı)

19 Mayıs Pazartesi

SAHNE ETKİNLİKLERİ

14.00 - Dj Performans

14.30 - Türkmenistan Ulusal Dans Gösterisi

15.00 - Bilgi Yarışması

15.30 - Jeet Kune Do Gösterisi

17.30 - Bilgi Yarışması

18.00 - ‘’Vesaire’’ Müzik Grubu

19.00 - ‘’Bitinya’’ Müzik Grubu

20.00 - Dj performans

20.30 - Bilgi Yarışması

21.00 - Fatma Turgut

14:00 - Başiskele Su Sporları Merkezi açılışı

14:00 - 19:00 Orman Lezzetleri (Milli İrade Meydanı)

19:30 - 19 Mayıs Korteji (Cumhuriyet Bulvarı)

17-18-19 Mayıs

GASTRONOMİ

Kahve Demleme Atölyesi

Akıtma Atölyesi

Granola Bowl Atölyesi

Kurabiye Atölyesi

Makarna Atölyesi

Smoothie Bike

Tadını Bil Yarışması

Sarma Sarma Yarışması

Mancarlı Pide Yeme Yarışması

17-18-19 Mayıs

KÜLTÜR VE SANAT

Parfümlab

Birleştir&Kazan

Renk Stüdyosu

Karikatür Atölyesi

Hint Kınası ve Yüz Taşı

Kâğıttan Kıyafetler

Notayı Yakala

Ritim Atölyesi

İpli Sanat (Devr-i Alem)

17-18-19 Mayıs

TEKNOLOJİ

İnsansız Su Altı Aracı

İnsansız Tarım Aracı

3D Puzzle

Robotunu Tasarla

Yapay Zekâ Deneyim Alanı

Sanal Gerçeklik

Robotik Uygulamalar

Enerji Bisikleti

17-18-19 Mayıs

DİJİTAL

360 Video Booth

Yapay Zekâ ile Kocaeli’yi Tasarla

Röportaj 2041

HADO

Robotlarla Balon Patlatma

RC İş Makinaları Oyunu

Kineckt Penaltı

VR Kano

Reflex Wall

İnteraktif Fun Wall

17-18-19 Mayıs

SPOR

Masa Hokeyi

Masa Langırt

Mini Golf

Floor Curling

Okçuluk

Dart

Tırmanma Duvarı

Voleybol Smaç

Basketbol Atış

Halat Çekme

Masa Tenisi

18 Mayıs Pazar KADM Futbol (İzmit Milli İrade Meydanı)

17-18-19 Mayıs

İZCİLİK KAMP ALANI

Ayı yemeği Orman Lezzetleri

Bushcraft Deneyim / Hatıra

Paracord Bileklik Atölyesi

Slack Line

Küp Taşıma

Kütük Çivi Çakma

Çubukla Tenis Topu Çıkarma

Halat çekme

Hızlı Somun Çevirme Oyunu

17-18-19 Mayıs

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

At Kafaya

Döne Döne Basket

Döner Merdane

Denge Simülatörü

Şut Becerisi

Canlı Langırt

Denge Simülatörü

KADM Futbol Ekibi

Bungee Jumping

Graffiti

17-18-19 Mayıs

SPOR ETKİNLİKLERİ

Basketbol-Voleybol-Ayak Tenisi-Masa Tenisi-Dart

19 Mayıs

AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ 11.00-18.00

Deniz Kanosu

Deniz Küreği

Dragon Bot

Plaj Voleybolu

Yağlı Direk

Kürek Ergometre Deneyimi

Su Savaşları