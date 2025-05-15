Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Muhtarlığı’nın düzenlediği 'Bursa’ya Merhaba' Türk Sanat Müziği Konseri, Merinos AKKM’de sanatseverlerle buluştu. İlk sahne deneyimine rağmen koro, dolu salonda profesyonel bir performans sergiledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İhsaniye Mahallesi Muhtarlığı, “Bursa’ya Merhaba” Türk Sanat Müziği Konseri’yle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı ve salon tamamen doldu.

İhsaniye Muhtarlığı Türk Sanat Müziği Korosu, 2,5 aylık titiz bir hazırlık sürecinin ardından ilk sahne performansını sergiledi.

Şef Ayla Bozarslan yönetimindeki koro, TSM'nin klasik eserlerini ustalıkla seslendirerek profesyonel toplulukları aratmadı.

Sunucu Dilek Dil’in başarılı performansı geceye renk kattı.

İhsaniye Mahalle Muhtarı Esen Akıncı, ilk konserin çok özel atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Kısa sürede büyük bir emek harcayan tüm koro üyelerimize, şefimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla, müzikle Bursa’ya merhaba demekten onur duyduk" dedi.

Dinleyiciler, nostaljik ve duygu dolu anlar yaşatan konserden büyük beğeniyle ayrıldı.