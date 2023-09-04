Olay, dün saat 19.00 sıralarında turistik çarşıda bulunan Öge Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişiden oluşan bir grup, trafiğe kapalı olan sokağa motorlarıyla girince esnaf ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede masa, sandalye, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken bacağından bıçaklanan Fetih Ö. (23) ile başına sopa darbeleri alan İbrahim G. (22) ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis 1 kişiyi ise gözaltına aldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olaydan sonra çarşı esnafı, denetimsizlikten dert yandı. Esnaf, Kuşadası Belediyesi’nin motorlu araç girişi olmaması için her türlü önlemi aldığı turistik çarşıda, yeterince kontrol yapılmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

