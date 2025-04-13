ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medyada yaptığı yaptığı paylaşımında, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldığını duyurdu.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1911362647280283875