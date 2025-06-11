ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon atamalarını tamamladı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini bugün itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişime açtı.

Bu arada ÖSYM, sınavlara giriş saatleri konusunda adayları uyardı. TYT için 21 Haziran 2025’te saat 10.00’dan sonra, AYT için 22 Haziran 2025’te saat 10.00’dan sonra, YDT için 22 Haziran 2025’te saat 15.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacağı duyuruldu.

SINAV TARİH VE SAATLERİ İSE ŞÖYLE:

21 Haziran 2025: 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

22 Haziran 2025: 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

22 Haziran 2025: 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)