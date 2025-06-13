Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye genelinde en az 3 gazeteci çalıştıran işverenler, tüm ödemeleri bankalar üzerinden yapmak zorunda olacak.İSTANBUL (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5953 sayılı Kanun kapsamında gazeteciler ve bazı meslek grupları için ücret, prim, ikramiye gibi tüm ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasını zorunlu kıldı.

4 Haziran 2025 tarihli ve 32920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile bu karar yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye genelinde en az 3 gazeteci çalıştıran işverenlerin, gazetecilere yapacakları tüm ödemelerin net tutarını bankalar üzerinden ödemesini zorunlu tutuyor. Ayrıca, 5953 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve İş Kanunu’nda “işçi” tanımına giren çalışanlarla birlikte toplamda en az 3 kişi çalıştıran işverenler de bu kapsama alındı.

1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Öte yandan Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre, resmi ilan yayımıyla ilgili 5. ve 6. kategorideki gazeteler ile 5. kategorideki internet haber sitelerini ilgilendiren değişiklik, 1 Temmuz 2025’te uygulanmaya başlanacak. Böylece, resmi ilan yayımlayan tüm süreli yayınlarda ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu olacak.